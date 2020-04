Calciomercato Juventus, Sergio Ramos e l'addio al Real Madrid: gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO REAL MADRID RAMOS /Sergio Ramos e il Real Madrid potrebbero dirsi addio dopo 15 stagioni, 640 presenze e quei 91 gol che lo rendono uno dei difensori più prolifici della storia. Il club blanco, per ora, non ha aperto le negoziazioni per prolungare il suo contratto, che resta in scadenza nel 2021, e a Madrid non escludono che questa negoziazione non parta affatto.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos può svincolarsi dal Real Madrid

Il quotidiano spagnolo 'AS', infatti, dedica la sua prima pagina di domani proprio al capitano merengue, lanciando l'allarme: "Inizia il conto alla rovescia".

Il centrale, infatti, potrà scegliere un nuovo club, forse l’ultimo della carriera, tra nove mesi, quando sarà vicino ai 35 anni.vuole proseguire la sua politica di ringiovanimento della rosa e rinunciare al camero significherebbe anche risparmiare ben 12 milioni di euro netti, uno degli ingaggi più cari della rosa. La telenovela è ufficialmente partita e, nei mesi scorsi, tra i club interessati allo spagnolo comparve anche la Juventus…

