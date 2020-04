Coronavirus, Del Piero: "Dopo la quarantena sarà come nel post infortunio"

DEL PIERO CORONAVIRUS / Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, è intervenuto nel corso di 'Otto e mezzo' su 'La7', parlando dell'emergenza coronavirus e delle sue conseguenze nel mondo dello sport: "La salute resta la cosa più importante, servono soluzioni per tornare ad allenarsi, ma anche aspettare le scelte di medici e governi. Il calcio non può decidere da solo".

ALLENAMENTI - "Alcune squadre hanno i dormitori, altre no e questo potrebbe favorire altri contagi. Non è una situazione semplice, ma dopo la priorità della salute c'è l'economia.

L'inizio sarà complesso, senza dubbi a porte chiuse, e bisogna studiare formule e calendari".

FUTURO - "Apprezzeremo tutto di più. A 24 anni mi sono distrutto il ginocchio e nelle prime settimane in cui potei tornare a camminare fu fantastico. Mi auguro che accada qualcosa di simile: che queste settimane, in qualche modo, ci restino dentro".

