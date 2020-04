Inter, Balotelli racconta: "Ibra diceva che ero scarso, poi parlò con Raiola"

BALOTELLI IBRAHIMOVIC SCARSO / Nel corso della sua diretta Instagram con Fabio Cannavaro, Mario Balotelli ha parlato anche della sua era interista, svelando alcuni aneddoti del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Lo guardavo e mi diceva che non mi sarei mai più allenato in prima squadra", racconta Supermario, che all'epoca aveva appena 16 anni, "diceva che ero troppo scarso, di lasciar perdere il calcio. Poi però disse a Raiola di prendermi, perchè ero più forte di lui". Cannavaro, da parte sua, ha svelato di avergli proposto di trasferirsi in Cina, dove l'attaccante avrebbe potuto divertirsi "senza avere gli occhi puntati come in Europa".

"Io aspettavo te", ha risposto Balotelli, ma l'ex juventino ha chiarito il motivo del mancato affare: "Hai chiesto tutti quei soldi!", ha esclamato ridendo.

