CALCIOMERCATO MILAN MUSSO INTER UDINESE / In casa Milan è ancora tutto da decifrare il futuro di Gianluigi Donnarumma, che potrebbe anche essere sacrificato in estate all'altare dei conti visto l'alto ingaggio. In caso di partenza dell'estremo difensore classe 1999 i rossoneri dovranno però inevitabilmente trovare un sostituto all'altezza della situazione.

Tra i candidati papabili spicca anche il nome di Juan, argentino dell'Udinese. Per le ultime notizie sul calcio italiano---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpo da 30 milioni per l'erede di Donnarumma

Secondo quanto riferito dalla radio argentina 'Racing Es Rock' i rossoneri si sarebbero dunque aggiunti all'Inter nella corsa al portiere dei friulani valutato dal club bianconero ben 30 milioni di euro. In caso di addio di Donnarumma si prospetta dunque un vero e proprio derby di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, ripresa campionati | Rezza dice 'no': "Sono contrario"