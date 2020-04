LAZIO IMMOBILE SERIE A CORONAVIRUS / Il campionato di Serie A è ancora fermo per l'emergenza Coronavirus, eppure questa sera Ciro Immobile, bomber della Lazio scende 'in campo' per “United per l’Italia”. Poco prima dell'evento in collegamento con 'Sky Sport' il centravanti biancoceleste ha suonato la carica: "Le ambizioni restano anche se in questo momento stiamo pensando e abbiamo pensato poco al calcio.

Sembra riavvicinarsi il momento di tornare ad allenarsi e dovremo essere bravi a prepararci, rimarranno 12 partite importantissime per provare ad arrivare al nostro sogno. Ma sarà dura, sarà come un nuovo inizio di campionato".

RECORD HIGUAIN - "Mi sto allenando tanto per raggiungere questo obiettivo. Sarebbe bello ma la ripresa sarà come un uovo di Pasqua, vediamo come staremo, come ci ritroveremo con le gambe, ma ce la metterò tutta per riuscirci“.

