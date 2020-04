CALCIOMERCATO NAPOLI BALOTELLI BRESCIA / Si è fermato a cinque lo score in campionato di Mario Balotelli con la maglia del Brescia. Numeri al di sotto delle aspettative per l'ex promessa del calcio italiano che in estate potrebbe anche cambiare nuovamente maglia. In passato si è parlato spesso della suggestiva ipotesi Napoli, che ben si potrebbe sposare con il centravanti classe 1990. Lo stesso numero 45 ha lanciato messaggi d'amore al capoluogo campano in diretta Instagram insieme a Fabio Cannavaro: "Io c’ho provato (ad andare al Napoli, n.d.r.). Starei benissimo a Napoli. Farei diventare mia figlia capo ultrà, lei tifa Napoli. Io le canto ‘Brescia, Brescia’, ma lei continua a tifare Napoli. E’ stata felicissima quando l’ho portata in campo al San Paolo, era ipnotizzata".

Per le ultime notizie sul calcio italiano---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Insigne-Raiola: matrimonio finito | Tutti i retroscena e le ultime di CM.IT

Poi Balotelli ancora sul fascino dello stadio San Paolo: "E’ sempre una bella emozione entrare al San Paolo". L'ex attaccante del City ha speso inoltre due parole su Roberto Mancini, ct dell'Italia: "Con lui ho un rapporto speciale. Sono contento se ritiene di non dovermi convocare in nazionale perché so che se mi dovesse convocare, non lo farebbe per farmi stare in panchina. E’ giusto che chiami chi merita di più. Il giorno che meriterò io, sarò là e giocherò”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli e Inter, il Chelsea 'torna' all'assalto di Mertens

Napoli, Felipe Anderson nel mirino: stabilito il prezzo