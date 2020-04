Coronavirus, la risposta di Diaconale: “Rezza faccia lo scienziato, non il tifoso”

CORONAVIRUS REZZA DIACONALE / Prosegue la polemica per le ultime dichiarazioni del direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore della Sanità, Giovanni Rezza, che ha criticato l'idea di tornare in campo per i match di Serie A. Urbano Cairo ha sostenuto la stessa tesi, mentre il portavoce della Lazio Arturo Diaconale, come riporta l'agenzia 'AdnKronos', è di tutt'altro avviso: "Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa", ha dichiarato.

Il dirigente biancoceleste ha poi aggiunto: "Gli esperti sarebbero molto più utili se trovassero un modo per fronteggiare il virus invece di pensare a questi argomenti. Facciano gli scienziati, non i tifosi".

