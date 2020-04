CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL ATLETICO MADRID / Anche Demiral torna a far parlare di sé in sede di calciomercato. Il difensore turco, che in poche settimane aveva conquistato la Juventus prima del grave infortunio al ginocchio, sarebbe finito nel mirino di una big europea: secondo quanto riportato da 'fichajes.net', infatti, l'Atletico Madrid starebbe pensando anche al 22enne ex Sassuolo per rinforzare la difesa.

Come riferito dal portale spagnolo, Demiral farebbe al caso della retroguardia del 'Cholo'e sarà dunque un nome da tenere d'occhio nelle prossime sessioni. Tuttavia, il giocatore sembra aver già convinto il club bianconero che difficilmente lo lascerà partire se non di fronte ad un'offerta irrinunciabile, oltre aidi euro. I 'Colchoneros' sono avvertiti.

