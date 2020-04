CALCIOMERCATO ROMA GONALONS GRANADA / Sembra esserci sempre più la Spagna nel futuro di Maxime Gonalons. Il centrocampista francese è in prestito al Granada dalla Roma, ma una sua permanenza nel club andaluso pare davvero probabile. Il club andaluso occupa attualmente la nona posizione in classifica nella Liga e la conquista della salvezza comporterebbe l'automatico riscatto dell'ex capitano del Lione.

Lo riferisce 'Vavel', che sottolinea come il club spagnolo e quello capitolino abbiano concordato il passaggio definitivo di Gonalons per 4 milioni di euro in caso di salvezza conquistata.

