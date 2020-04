CALCIOMERCATO INTER MEUNIER CONTE / L'Inter guarda ancora in Premier per il futuro, alla ricerca soprattutto di occasioni importanti. Dopo Lukaku, i nerazzurri puntano a un altro potenziale affare, stavolta a parametro zero. Parliamo di Olivier Giroud, che Marotta ha già provato a prendere in inverno senza riuscirci. Il francese del Chelsea ha detto no alla Lazio, la sua priorità resta tornare a lavorare con Conte: i contatti tra le parti sono ricominciati e si parla di un biennale da 4,5 milioni di euro a stagione.

Ma l'Inter pensa a un altro colpo a zero.

Parliamo di Thomas Meunier, esterno del PSG che piace praticamente a tutta Europa. Strapparlo alla concorrenza di Barcellona, Juventus e Dortmund non sarà facile, ma i nerazzurri - come riporta il 'Daily Mail' - ha individuato proprio nel belga il giocatore ideale per Conte. Classe '91, possiede l'intelligenza tattica e la resistenza perfetti per occupare la posizione di esterno sinistro.