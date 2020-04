CORONAVIRUS OLIMPIADI TOKYO 2021 BACH / L'organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo già rinviate al 2021 non potrà essere posticipata ulteriormente. In un'intervista al 'Die Welt', il presidente del Comitato Olimpico Thomas Bach ha escluso un altro eventuale rinvio dei Giochi: "Nell'organizzazione dell'evento il Giappone non può andare oltre il 2021.

- ha spiegato il numero uno del- C'era stata qualche richiesta di cancellazione, ma questa opzione avrebbe distrutto il sogno olimpico di 11mila atleti, e dei loro allenatori, delle loro famiglie, degli amici e degli stessi giapponesi che li ospiteranno. Quindi abbiamo concordato con il Primo Ministro giapponese che continuerà a coprire i costi per l'organizzazione dell'evento, e così farà anche il Cio". Almeno per il momento, Tokyo 2021 non è quindi a rischio.

