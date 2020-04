CORONAVIRUS DROGBA OSPEDALE / L'emergenza Coronavirus non sta risparmiando nessuna parte del globo e soltanto qualche giorno fa Didier Drogba aveva manifestato, insieme ad altri calciatori africani, tutta la propria rabbia nei confronti di alcuni medici francesi che proponevano di testare il vaccino in Africa.

Ora dall'ex stella dele della nazionale ivoriana arriva un messaggio di estrema solidarietà.ha infatti deciso di mettere a disposizione della popolazione di Abidjan l'ospedale che ha fatto costruire nel sobborgo di Attecoubé. La struttura diventerà un centro per gli screening contro il Coronavirus. L'ospedale è aperto dal 2016, "Ora spetta allo stato renderlo funzionale" ha sottolineato Mariam, direttrice della fondazione Drogba. Fino ad ora in Costa d'Avorio sono stati registrati 574 casi e 5 morti per il Covid-19.