JUVENTUS DOUGLAS COSTA SERIE A / Douglas Costa scalpita in vista della possibile ripresa del campionato di Serie A. L'esterno della Juventus ha dichiarato in una diretta Instagram: "Spero che il campionato riparta presto, magari entro un mese. Anche perché non so più cosa fare a casa. Se mi sto allenando? Sì, ogni giorno".

L'ex Bayern Monaco, attualmente indalla sua famiglia, non vede dunque l'ora di tornare in campo, anche se con ogni probabilità dovrà attendere più di un mese per disputare gare ufficiali. In questo senso, prosegue il lavoro di Lega calcio e club per riprendere al più presto , come confermato dal presidente FIGCnella serata di ieri. Si attendono ulteriori sviluppi.

