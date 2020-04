PSG, deciso il futuro di Areola | C'è la Premier!

PSG AREOLA PREMIER LEAGUE REAL MADRID/ Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', il PSG sarebbe pronto a riaccogliere Alphonse Areola, portiere francese in prestito al Real Madrid, per poi girarlo ad un altro club.

Per il giocatore francese si potrebbe anche prospettare un futuro in Premier League: L'unica cosa che non sembra dunque certa è la permanenza con il club parigino.