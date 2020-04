CALCIOMERCATO INTER SPORTING CP ACUNA JOAO MARIO / La pista Marcos Acuna per l'Inter non sembra affatto essere tramontata. L'esterno argentino, sostengono dal Portogallo, continua a restare nei radar del club nerazzurro come possibile rinforzo per la corsia.

Lonon chiude ad una sua partenza e il nome di Acuna, già cercato a gennaio dalla società meneghina , potrebbe tornare in voga anche nella prossima sessione di calciomercato. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Una carta per arrivare all'esterno classe 1991 potrebbe essere Joao Mario. Lo riferisce 'A Bola', che sottolinea come lo Sporting CP stia pensando di riportare a Lisbona il centrocampista lusitano e non è escluso che i due club possano imbastire una trattativa che prevede lo scambio tra i due giocatori. L'incognita però è rappresentata dalla Lokomotiv Mosca, club in cui attualmente milita il giocatore portoghese. La società russa è soddisfatta del rendimento di Joao Mario e potrebbe infatti decidere di riscattare il centrocampista.

