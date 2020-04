CORONAVIRUS DALGLISH LIVERPOOL / Kenny Dalglish, leggenda del Liverpool risultata positiva al Coronavirus, è stato dimesso dall'ospedale dove era ricoverato da mercoledì. È quanto riportato nelle ultime ore dai media britannici.

Questo il messaggio dell'ex giocatore e allenatore dei 'Reds' pubblicato sul sito ufficiale del club: "Voglio ringraziare tutti per i messaggi di incoraggiamento di questi ultimi giorni. Sono felice di essere tornato dalla mia famiglia dopo aver ricevuto ottime cure dal servizio sanitario nazionale, che apprezziamo in questo frangente più che mai. Ora rimarremo in, per il tempo previsto, per difendere le vite degli altri". La 'battaglia' della leggenda scozzese continua da casa.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, dimesso Boris Johnson: niente ritorno immediato al lavoro