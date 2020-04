CALCIOMERCATO MILAN VAN BASTEN CAPELLO / Tra i temi più caldi del momento in ottica calciomercato, c'è anche quello relativo al futuro allenatore del Milan. In un'intervista a 'Sky Sport' è stato chiesto un parere a Fabio Capello, ex tecnico rossonero, su una eventuale ipotesi Marco Van Basten. Capello però si è detto molto scettico. "In questo momento non credo sia ipotizzabile - ha spiegato - Sarebbe uno scenario molto bello e affascinante senza dubbio.

Ma ho l'impressione che Marco non voglia sentirsi più messo in competizione, probabilmente gli sta un po' passando la voglia di avere a che fare con certe tensioni. Con il passare del tempo, può succedere".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, si accende la corsa per la panchina: contatti con Emery

Calciomercato Milan, futuro Rangnick: le ultime sul tedesco