Monza, Galliani: "Obiettivo Serie A nel 2021. Ibra? Ci ho provato, ma..."

CALCIOMERCATO MONZA GALLIANI IBRAHIMOVIC / Lunga intervista di Adriano Galliani a 'Sky Sport'. Molti i temi toccati, tra cui le prospettive presenti e futuri del Monza, sua squadra attuale. L'ex dirigente del Milan ha spiegato: "Quando arriveremo in Serie A? Prima del virus pensavo che potesse avvenire il 1 luglio 2021. Spero che l'emergenza non cambi i nostri piani.

vuole portarla per la prima volta in massima serie, continuiamo ad avere questa speranza virus permettendo. Sospensione campionato? Io penso che i campionati possano finire regolarmente, l'annullamento non si è mai verificato. Spero sia il campo a decidere in ogni caso". Su scenari di mercato anche roboanti, ha spiegato: "Al Monza ho già provato a portarci, ma ha voluto rimanere in Brasile. Conho parlato, ma con l'emergenza coronavirus è diventato impensabile".