CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI CRISTIANO RONALDO JUVENTUS / Cristiano Ronaldo vicino al Milan: è il clamoroso retroscena di calciomercato rivelato da Adriano Galliani. Intervenuto a 'Sky Sport', l'ex dirigente rossonero attualmente al Monza ha svelato di aver avuto la possibilità di acquistare il portoghese ai tempi dello Sporting Lisbona: "Confermo che Ronaldo sarebbe potuto venire al Milan.

Ma lo Sporting ci chiese 16 miliardi di lire (circa, ndr).spingeva, ma io ero preoccupato: si trattava comunque di una cifra mostruosa per un ragazzino". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Calciomercato Milan, da Del Piero a Totti: tutti i retroscena di Galliani

Ma non c'è solo il rimpianto CR7 nella storia rossonera di Galliani. Da Del Piero e Totti fino a Ibrahimovic, l'amministratore delegato del Monza ha poi rivelato: "Chi poteva arrivare e non è arrivato? Tevez? Risposta esatta. Un altro giocatore era Roberto Baggio, già cinque anni prima di quando lo abbiamo preso. La storia è stata raccontata molto bene da Marani. Totti e Del Piero? Certo che ho cercato di prenderli. Del Piero già prima che andasse alla Juventus, il Padova ci chiese 5 miliardi. Ma non me la sentii di spendere tanto per un 15enne. Ibrahimovic? Avremmo potuto prendere anche lui da giovane. Ricordo che pensammo che all'epoca non sapesse calciare molto bene in porta...Poi è migliorato molto. Avremmo potuto prenderlo anche nel 2006, avevamo già l'accordo prima di essere coinvolti anche noi in Calciopoli e finì all'Inter".