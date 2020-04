CALCIOMERCATO JUVENTUS CUADRADO INTER / Continua a tenere banco in sede di calciomercato la situazione legata al futuro di Mauro Icardi. Come confermato da Calciomercato.it, in estate l'attaccante avrà l'ultima parola sulla permanenza al PSG e il riscatto da parte dei parigini è tutt'altro che scontato. La Juventus resta quindi in agguato e negli ultimi giorni si è anche parlato di possibili contropartite da parte del club bianconero per soddisfare le richieste dell'Inter. Uno dei possibili nomi circolati è quello di Juan Cuadrado, da sempre pallino di Antonio Conte.

In questo senso, ci sono però da registrare le recenti dichiarazioni dell'esterno colombiano.

Calciomercato Juventus, Cuadrado sul futuro: "Spero di restare a lungo"

In un'intervista rilasciata all'emittente colombiana 'Canal RCN', il 31enne bianconero ha di fatto gelato Conte e Marotta: "La Juve è un grandissimo club, sono contento di essere qui. È una famiglia e mi ha aiutato molto dopo l'esperienza di Londra (al Chelsea, ndr). I bianconeri ti rendono tutto più semplice, il calcio ma anche la vita di tutti i giorni: spero di restarci a lungo". Cuadrado sembra dunque avere le idee piuttosto chiare riguardo al proprio futuro, così come la Juventus non sembra affatto intenzionata a privarsi del giocatore. L'Inter è insomma avvertita.

