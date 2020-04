CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO MANCHESTER UNITED / Sembra sfumare definitivamente il sogno Sancho per la Juventus. Negli ultimi tempi, la società bianconera appariva in ritardo nei rumours di calciomercato rispetto al Manchester United per l'attaccante inglese. Ora, una conferma diretta arriva proprio dal giocatore, nel corso di una diretta Instagram con i suoi followers. Uno dei fan gli ha scritto: "Sorseggia un po' d'acqua se l'hanno prossimo andrai al Manchester United".

L'attaccante del, prontamente, ha eseguito. Provocazione o realtà? Non resta che aspettare qualche mese per scoprirlo.

