Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Stufo di Ronaldo: sarà addio

CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO BERNARDESCHI / "Capisco che la prossima estate ci possano essere molti scambi, ma io non sono un sacco di patate con il quale fare quello che ti pare. Con me si può parlare, però la cosa più importante: voglio stare in un club in cui mi vogliono, mi rispettano e hanno bisogno di me e dove sia io che la mia famiglia ci sentiamo bene. Se è qui, sono felicissimo, altrimenti, sarà dove decido io, non in qualunque posto deciso da qualcun altro. Questo lo sanno tutti, è chiaro, ed è la cosa più importante". Rakitic esce allo scoperto sul suo futuro 'avvisando' il Barcellona.

Tradotto: sarà lui a scegliersi, senza se e senza ma, la prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: 'tensione' Bernardeschi-CR7 e rispunta lo scambio!

Proprio oggi, in Spagna, rilanciano lo scambio tra Rakitic e Bernardeschi. Secondo 'Don Balon' il fantasista bianconero è stufo di Cristiano Ronaldo, il quale evidentemente fa 'pressioni' per il suo non utilizzo da titolare nell'undici di Sarri. L'ex Fiorentina vorrebbe lasciare la Juventus e anche l'Italia, per il portale spagnolo si sarebbe proposto direttamente al Barcellona che lo segue e lo apprezza fin dai tempi in cui indossava la maglia viola. La società presieduta da Andrea Agnelli lo valuta sui 40 milioni di euro, ma la cifra scenderebbe sensibilmente - diciamo di 20-25 milioni - in caso di scambio con Rakitic.

