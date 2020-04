CALCIOMERCATO JUVENTUS HAKIMI REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND / Tra gli obiettivi sensibili di calciomercato della Juventus c'è Achraf Hakimi, talentuoso laterale difensivo marocchino. Il giocatore è in prestito al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid.

Sul suo futuro, ha rilasciato interessanti dichiarazioni al quotidiano spagnolo 'As': "Il mio contratto è argomento di competenza del mio agente, l'accordo col Real dovrebbe scadere tra un paio d'anni ma non ne sono sicuro - ha spiegato - Sono orgoglioso di ciò che sto facendo, ma a giugno dovrò prendere una decisione importante per la mia carriera. In teoria, dovrò tornare a Madrid. Non ho ancora avuto contatti con loro, ma immagino che presto ne parleremo per capire cosa è meglio per me".

