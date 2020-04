Calciomercato Juventus, assalto respinto | No allo scambio!

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA GABRIEL JESUS / Tentativo respinto, dunque fallito. Secondo 'La Repubblica' la Juventus ha provato a mettere a segno un affare clamoroso. Riassumendo: i bianconeri avrebbero proposto Douglas Costa al Manchester City di Guardiola - già allenatore al Bayern dell'esterno brasiliano - in cambio di Gabriel Jesus.

Il brasiliano è sulla lista della spesa per il post Higuain, ma non arriverà, perlomeno con questo scambio visto che il club inglese avrebbe detto no vista la giovane età dell'ex Palmeiras e la fragilità fisica di Costa. La Juventus potrebbe senz'altro riprovarci, però con un'altra contropartita. Staremo a vedere.

