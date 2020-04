CALCIOMERCATO INTER VERTONGHEN ROMA PETRACHI / Irrompe anche la Roma su uno degli obiettivi di calciomercato dell'Inter. I nerazzurri con Marotta vanno a caccia come di consueto di interessanti colpi a parametro zero, tra cui, in difesa, Vertonghen, in scadenza con il Tottenham. Anche i giallorossi stanno però pensando al centrale belga, come riportato dal 'Daily Mail'.

Il ds giallorossovaluta l'opportunità di andare all'assalto nel caso in cui non riuscisse il riscatto didal. Concorrenza folta, per il difensore, molto ambito in: su di lui è emerso l'interessamento anche da parte del, senza dimenticare la, che a sua volta lo monitora come uno dei profili più interessanti.

