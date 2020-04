Serie A, Casarin 'contro' Nicchi: "Var non è un problema"

SERIE A VAR CASARIN NICCHI / Nel caso di una eventuale ripartenza del campionato di Serie A, hanno fatto discutere nei giorni scorsi le dichiarazioni di Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. A suo parere, il torneo potrebbe riprendere senza il Var, per motivazioni legate all'emergenza sanitaria. Dichiarazioni con cui a 'Radio Rai' si è espresso in grande disaccordo l'ex arbitro Paolo Casarin, che ha spiegato: "Il problema legato al Var è facilmente risolvibile.

Basterà posizionare gli arbitri predisposti in una stanza dalla grandezza adeguata e non in una roulotte come adesso. Casomai si può discutere sugli spostamenti pregara e postgara e sul contatto con i giocatori durante la partita, ma gli arbitri non saranno certo un problema se si dovesse tornare in campo".

