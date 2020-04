CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO MANCHESTER UNITED CHELSEA REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND / La Juventus insegue vari attaccanti in vista della prossima sessione di calciomercato. Uno dei nomi caldi sulla lista di Paratici è Jadon Sancho, ma per l'attaccante inglese del Borussia Dortmund la concorrenza è numerosa. 'Diario Madridista' fa il punto della situazione sul futuro del giovane bomber. Il giocatore avrebbe detto di no all'interessamento da parte del Chelsea, ma in questo momento il Manchester United sembra in vantaggio.

Discorsi in atto con i 'Red Devils' da tempo, il forcing dalle parti di Old Trafford è conclamato. Attenzione sempre, però, al, che continua a monitorare la situazione. Per la Juventus non sarà facile, anzi.

