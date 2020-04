Calciomercato, scatto Real Madrid: doppio sgambetto a Milan e Juventus

CALCIOMERCATO REAL MADRID CAMAVINGA POGBA / Sarà un RealMadrid sempre più su misura di Zinedine Zidane e anche per questo la prossima sarà un'estate molto importante che potrebbe dare al club di Madrid un forte restyling in lingua francese. Lo riferisce il quotidiano 'As', secondo cui i piani di rinnovamento coinvolgeranno soprattutto il centrocampo dove il tecnico avrebbe indicato nel giovanissimo Eduardo Camavinga, nuova stella 17enne del Rennes corteggiata anche dal Milan, il rinforzo giusto alle spalle del titolarissimo Casemiro. Ma non solo.

Secondo lo stesso quotidiano l'investimento comunque elevato preventivato per Camavinga non andrà ad intaccare il budget a disposizione per tentare l'altro colpo richiesto dall'allenatore, ovvero quel Paulsempre in bilico al Manchester United e sogno della Juventus che lo rivorrebbe a Torino. Pogba è stato indicato come l'elemento indispensabile per la nuova era del centrocampo del Real e anche nella testa del calciatore il trasferimento al 'Santiago Bernabeu' sarebbe la priorità. Tutte le news di calciomercato e non solo:

