Serie A, la richiesta di Caputo: "Giochiamo alle giuste condizioni"

SERIE A SASSUOLO CAPUTO / Francesco Caputo voglioso di tornare in campo ma con le giuste precauzioni. L'attaccante del Sassuolo, salito alla riblata con un cartellone che invitava gli italiani a restare in casa dopo un suo gol, ha parlato del momento che sta vivendo:"Quel cartello è stata una cosa pensata, ma è stato un messaggio molto semplice, che tenevo a mandare a tutta la nostra nazione - ha spiegato a 'SportMediaset' - Per il prossimo non so, vediamo se prima si riprenderà a giocare. Poi magari verrà tutto naturale. Ripartire? L'idea di chiudere questa stagione penso che sia di tutti i giocatori, perché credo sia giusto così.

Noi siamo i primi a voler riprendere, ma alle giuste condizioni, coi giusti controlli, rischiando il meno possibile. Non sarà facile, ma attendiamo sviluppi". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

IL PARAGONE - "Conte e De Zerbi? Con De Zerbi ho un gran rapporto e lo ringrazierò sempre. Ha qualcosa in comune con Conte, sono due allenatori che pretendono tanto dai giocatori, stanno molto sul campo a livello tattico e questa è la loro similitudine. Poi magari ci sono idee di calcio un po' diverse, ma sono due grandi allenatori".