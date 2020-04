CALCIOMERCATO KULUSEVSKI PETAGNA SERIE A / Sarà una finestra di calciomercato diversa dal solito. L'emergenza sanitaria del coronavirus cambierà totalmente anche quelle che sono le modalità di compravendita dei giocatori. Ieri la Fifa si è pronunciata a riguardo, annunciando che la sessione non verrà aperta il 1 luglio. Bisognerà capire quale saranno le nuove regole stabilite, in virtù anche delle decisioni che verranno prese in merito alla ripresa dei vari campionati nazionali. Da capire però quale sarà anche il destino e il futuro di tutti quei calciatori che, durante la finestra invernale di mercato, sono stati acquistati da nuovi club. Kulusevski, Petagna, Ambrabat e Rrhamani per citarne alcuni: sono diversi i giocatori che a gennaio hanno trovato un accordo con altre squadre e rimangono in attesa di delucidazioni sul proprio futuro. Si preannuncia un grande caos. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Kulusevski ha le idee chiare: "Vorrei essere il nuovo Hazard"

Calciomercato, da Kulusveski a Petagna: gli affari già conclusi in Serie A

Non si può non partire da Dejan Kulusveski, centrocampista svedese classe 2000 messosi in mostra quest'anno nel campionato italiano con la maglia del Parma. Una prima parte di stagione da assoluto protagonista, tanto da attirare su di sé l'interesse dei principali top club europei. Alla fine a spuntarla è stata la Juventus che ha battuto in volata la concorrenza dell'Inter,altra seria pretendente, bloccando il giocatore già per giugno e lasciandolo fino al termine della stagione a Parma: 44 milioni più bonus, tanto da renderlo il giocatore più costoso dell’intero mercato di gennaio. Visite mediche effettuate con la Juventus e la firma sul contratto fino al 2024.

Aurelio De Laurentiis invece ne ha già piazziati due. Uno in difesa e uno in attacco. Il Napoli infatti si è già assicurato Amir Kadri Rrahmani e Andrea Petagna. Il difensore korsovaro, che resterà all'Hellas Verona a titolo temporaneo sino al termine della stagione, è stato pagato 14 milioni di euro, con eventuali 1,5 milioni di bonus. Per il calciatore contratto quinquennale da 1,8 milioni a stagione.

Dallaarriverà invece bomber, chesi è assicurato con. Anche lui resterà a Ferrara in prestito sino al termine della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Petagna non basta: tris di idee se parte Milik

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Spal, ESCLUSIVO: pista belga per il dopo Petagna

Importante colpo anche per la Fiorentina di Commisso, scatenata a gennaio con diversi colpi in entrata. Tra questi anche uno in vista della prossima stagione: Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino dell'Hellas Verona, vestirà la maglia viola. L'intesa è stata raggiunta per 20 milioni di euro più 1,5 di bonus. Chiude il Bologna con il colpo Vignato dal Chievo: il gioiello classe 2000 rimarrà anche lui in prestito a Verona fino a fine stagione.

Calciomercato, da Ziyech a Trincao: gli affari già conclusi in Serie A

Serie A ma non solo perché anche all'estero più di un club si è dato già da fare. A partire dal super colpo del Chelsea che si è assicurato Hakim Ziyech, fantasista marocchino dell'Ajax. Un'affare da 40 milioni di euro, destinato a crescere con eventuali bonus fino a un massimo di 44 milioni di euro, che si candida ad essere uno dei più importanti in vista del prossimo anno. Immancabile il Barcellona che ha già prenotato Francisco Trincao dal Braga per ben 31 milioni di euro: inserita nell’accordo anche una clausola rescissoria del valore di 500 milioni di euro. Chiudono Lucas Tousart, centrocampista del Lione che ha deciso l'ottavo di Champions di andata contro la Juventus, già promesso sposto dell'Hertha Berlino e Alexander Nubel, estremo difensore dello Schalke 04, pronto al Bayern Monaco a ripercorrere le orme di Neuer.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Chelsea, sistemati tutti i dettagli dell'accordo con Ziyech: le ultime di CM.IT

Calciomercato, Trincao-Barcellona: spunta il retroscena sulla Juventus