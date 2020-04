SERIE A RANIERI / Mentre l'Italia comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel con il trend in calo di contagi e decessi a causa del Coronavirus che dagli esperti viene definito "affidabile", il mondo del calcio si interroga sulla ripresa e studia i calendari e le possibili ipotesi per portare a termine i campionati ed evitare ulteriori danni economici che potrebbero portare al default. Ma non senza criticità.

Intervistato da 'Radio Anch'io Sport' anche il tecnico dellaClaudio, pur schierandosi dalla parte di chi vuole portare a termine la stagione, solleva diversi dubbi non secondari. Tutte le news di calciomercato e non solo:

"Io sono d'accordo con tutto quello che ci verrà detto di fare, ma il campionato ormai è falsato - esordisce subito Ranieri -. Ritorneremo in campo dopo un vero e proprio stop. Ci sarà chi è più forte di prima e chi no. Ripartendo da zero è imprevedibile cosa accadrà, sempre qualora dovessimo tornare a giocare. Certo, meglio giocare e arrivare in fondo che non farlo: non sarebbe giusto che la salvezza o lo scudetto non si decidessero sul campo, ma si tratterebbe comunque di un campionatofalsato". Si parla dunque delle possibili soluzioni, guardando anche al modello inglese: "Ho letto che lì in Inghilterra stanno pensando di introdurre le 5 sostituzioni a partita in corso per tutelare i calciatori in caso di ripresa. Non ho parlato con nessuno, ma ho letto questa cosa e l'ho trovata molto giusta. Ma i ragazzi devono essere sani al 100%".