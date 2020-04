EVERTON ANCELOTTI / Carlo Ancelotti parla della sua quarantena in Inghilterra. Il manager dell'Everton ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del suo club: "Se cammino, vado a Crosby, in spiaggia e talvolta vado in bicicletta a Formby. E' un posto bellissimo, la spiaggia è davvero fantastica - ha esordito - Non è un buon momento nel mondo, in Inghilterra, in Italia e in Europa, a causa di questa pandemia. Ma dall'altro aspetto, il fatto che abbiamo la possibilità di camminare e andare in bicicletta è importante per noi stessi.

Ho incontrato alcuni tifosi in bicicletta, ovviamente a distanza di sicurezza. In Italia non ti è permesso farlo. Sono in contatto con molte persone in Italia e sono costretti a rimanere a casa, quindi non è un buon momento per loro". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

