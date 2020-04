CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA PSG ONANA / In cerca da tempo di un valido erede di Samir Handanovic, l'Inter prosegue la sua ricerca sul mercato. Tra i calciatori seguiti da Marotta c'è anche Andre Onana, portiere classe 1996 propenso al salto di qualità dopo le buone stagioni tra i pali dell'Ajax.

Tuttavia, per arrivare ad acquistarlo c'è da battere la folta concorrenza internazionale, che vede aggiungersi nuove pretendenti dopo gli interessi dallasu tutte): clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Barcellona e PSG su Onana: le ultime

Sul talento camerunense ci sono da tempo anche gli occhi del Barcellona (club nel quale ha mosso i primi passi), mentre in Francia, riporta 'L'Equipe', il PSG avrebbe ottenuto il gradimento del giocatore per un'eventuale trasferimento. Club di grande spessore si aggiungono quindi alla corsa al portiere che, nonostante la giovane età, vanta già un'importante esperienza in campo internazionale.

