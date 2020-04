Calciomercato Juventus e Inter, il Chelsea fissa il prezzo di Emerson Palmieri

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER EMERSON PALMIERI / Dal campo al calciomercato. Il duello tra Juventus e Inter ormai è la norma e anche la prossima estate, in attesa di capire come sarà strutturato il mercato, ci si aspettano manovre incrociate e dispetti tra le due società che condividono esigenze simili per rinforzare le rispettive rose.

Uno dei nomi più caldi contesi da bianconeri e nerazzurri è quello di EmersonPalmieri. Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, il Chelsea ha infatti avviato la ricerca di un nuovo big sulla fascia favorendo così l'uscita di uno tra l'italo-brasiliano e l'ex Fiorentina Marcos Alonso che però continua a costare tanto e resta difficile da raggiungere. Più semplice invece arrivare, come detto, ad Emerson Palmieri sul quale sono al lavoro dunque sia Juve che Inter. Gli ultimi sviluppi dell'emergenza Coronavirus e il rapporto ormai incrinato tra il calciatore e la società londinese, scrive 'Tuttosport', hanno fatto crollare il prezzo del cartellino sotto i 20 milioni di euro. Per un classe '94 può rappresentare un buon affare.

