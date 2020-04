DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / È stata una Pasqua di controlli serrati in tutta Italia per evitare fughe dalle città ed assembramenti. Posti di blocco e pattuglie dispiegate da nord a sud, con un rafforzamento delle misure di controllo previsto anche per questo lunedì di Pasquetta. Tutto mentre dagli ultimi bollettini diramati dalla Protezione Civile arrivano nuovamente segnali positivi sul Coronavirus, con decessi e ricoveri in terapia intensiva nuovamente in calo. E per gli esperti si tratta ormai di "un trend affidabile". Nel momndo del calcio, intanto, si studia il ritorno agli allenamenti dal 4 maggio in vista di un'ottimista ripresa nell'ultimo weekend dello stesso mese o al più tardi il 6 giugno, con gare che però si dovranno disputare a porte chiuse almeno fino a fine anno: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

14.40 - "Indossare le mascherine diventerà la norma per tanto tempo". Lo ha spiegato alla 'Bbc' David Nabarro, portavoce dell'Oms. "Non sappiamo se chi lo ha già contratto svilupperà l'immunità, né quando avremo un vaccino"

14.30 - Boris Johnson negativo al test. Il portavoce di Downing Street rilascia un aggiornamento sulle condizioni del premier britannico.

13.25 - Primi test del vaccino sull'uomo a fine aprile.

L'annuncio arriva dalla Advent-Irbm, azienda di Pomezia che sta lavorando al farmaco con la Oxford University: in Inghilterra sarà testato su 550 volontari sani.

12.00 - Clinicamente guarito il poliziotto ricoverato allo Spallanzani, uno dei primi casi nella Regione Lazio. L'annuncio arriva dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato e confermato dal bollettino diffuso dall'ospedale capitolino, che intanto riferisce che i pazienti ricoverati ammontano oggi a 165.

11.10 - Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri propone una soluzione per il ritorno in campo: "Mi piace l'idea delle 5 sostituzioni. Ma il campionato è falsato".

11.00 - Parla il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Sono convinto che presto inizierà la discesa verticale e si interromperà il contagio".

10.10 - Il primo ministro inglese Boris Johnson è stato dimesso dal St. Thomas Hospital dove era stato ricoverato per il COVID-19.

9.00 - La Francia va verso il lockdown almeno fino al 10 maggio. In programma oggi il discorso del presidente Macron.

8.45 - Polemica in Spagna per la decisione di riaprire già da oggi alcune attività "non essenziali" come uffici ed edilizia.

8.25 - Gli Stati Uniti superano quota 22mila vittima con oltre 555mila casi di contagio accertati.

7.30 - In Cina cresce la paura per i contagi di ritorno. Per la prima volta si registrano 108 nuovi casi in 24 ore.