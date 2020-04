Calciomercato Napoli, la decisione del Real Madrid su Jovic

p>CALCIOMERCATO NAPOLI JOVIC / Nonostante gli investimenti importanti già effettuati nel mercato di gennaio, per ilsi respira ancora aria di rivoluzione in vista della sessione estiva che potrebbe cambiare ulteriormente volto alla rosa azzurra. Molto potrà succedere soprattutto in attacco, dove il rinnovo di Driesdeve ancora essere completato ed il futuro di Arkadiusz, nonostante le parole del Dsche ha confermato i discorsi in corso per tentare di arrivare ad un accordo per il prolungamento, potrebbe essere altrove, con società come Atletico Madrid, Milan e Schalke 04 molto interessante. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco che dunque il lavoro del direttore sportivo partenopeo si sta inevitabilmente concentrando anche sul fronte delle entrate, dove oltre ad Andrea Petagna, acquistato a gennaio e lasciato in prestito alla Spal fino al termine della stagione, serve un altro rinforzo. Tra i nomi seguiti con più attenzione figura quello del serbo Luka Jovic, reduce da una deludente prima stagione al RealMadrid dopo l'esplosione nell'Eintracht Francoforte. Il caso della 'fuga' da Madrid in piena emergenza Coronavirus ha inasprito le voci sul classe '97, ma nelle ultime ore dalla Spagna è rimbalzata una notizia importante. Secondo il quotidiano 'As', vicino alle vicende di casa Real, una fonte interna al club avrebbe confermato l'intenzione di togliere dal mercato Jovic spiegando che al 'Santiago Bernabeu' credono che possa ancora esplodere ed abbia soltanto bisogno di tempo per adattarsi al club. D'altronde, dice la stessa fonte, "ci sono tantissimi casi di giocatori che a 21 o 22 anni non sembravano pronti e a 25 erano tra i top mondiali". E considerando che un altro attaccante come Mariano Diaz potrà partire, il Real avrebbe già deciso dunque di trattenerlo in rosa.

