Calciomercato Milan, le ultime sul futuro di Saelemaekers

CALCIOMERCATO MILAN SAELEMAEKERS / L'avventura di Saelemaekers con la maglia del Milan potrebbe interrompersi bruscamente al termine della stagione.

L'emergenza coronavirus ha complicato le cose, con l'esterno belga che rischia seriamente di dire addio all'Italia dopo solo pochi minuti di gioco, pagati pure a caro prezzo.

Il giocatore, infatti, è sbarcato a gennaio in prestito (3,5 milioni di euro) con diritto di riscatto. Un riscatto, per altri 3,5 milioni, che secondo quanto riportato da 'Sportmediaset' diventerebbe obbligatorio solo con il raggiungimento della Champions League. Facile, dunque, pensare che per Saelemaekers il ritorno in Belgio sia davvero vicino.

