JUVENTUS DYBALA PASQUA PALESTRA / Le condizioni di Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono decisamente migliorate. Il giocatore della Juventus e la sua fidanzata, dopo essere stati trovati positivi al coronavirus, nei giorni scorsi hanno effettuato il tampone che ha dato - fortunatamente - esito negativo. In tanti si chiedono se i calciatori che hanno dovuto sconfiggere il Covid-19 avranno ripercussioni sull'idoneità sportiva e il ritorno in campo.

Intanto un segnale positivo è arrivato proprio dall'argentino, che in questa Pasqua atipica è tornato a sudare.

Su Instagram, infatti, Dybala ha pubblicato gli scatti del ritorno all'allenamento in palestra, naturalmente a casa sua. In forma e sorridente, la Joya ha cominciato il percorso che lo riporterà - si spera - a incantare in campo come prima.