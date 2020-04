CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ KOMAN / LautaroMartinez e Neymar sono i nomi in cima alla lista dei desideri del Barcellona.

Il club blaugrana vuole cambiare totalmente il volto dell'attacco con gli innesti del bomber argentino e del brasiliano ma convincerenon appare facile.

I prezzi dei due cartellini è davvero alto e proprio per questo, il club spagnolo sta valutando le alternative se gli affari non dovessero andare in porto. Stando a quanto riportato da 'Sport', il Barcellona starebbe prendendo in considerazione il profilo di Kingsley Coman. L'ex Juventus, classe 1996, viene valutato dal Bayern Monaco 60 milioni di euro.

