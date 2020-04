RIPRESA CAMPIONATO CORONAVIRUS ALLENAMENTI MARCHESI BOLOGNA / Il lockdown dell'Italia è stato prorogato fino al 3 maggio, dunque ad ora la data possibile per la ripresa degli allenamenti potrebbe essere quella del 4. Tutto in forse, in ogni caso. Anche perché ci sarà da valutare la risposta dei calciatori al ritorno all'attività in vista del nuovo 'start' del campionato.

Che allo stato attuale potrebbe essere tra la fine di maggio e - più probabile - i primi di giugno.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>>>Coronavirus, Gravina: "Vogliamo ricominciare, a fine mese i club metteranno in atto alcune procedure"

Di questo ha parlato Max Marchesi, preparatore dei portieri del Bologna, intervenuto a 'Sky Sport': "E' la prima volta che capita che il 100% delle squadre sia ferma forzatamente, l'80% dei calciatori sono proprio chiusi in casa perché alcuni stranieri hanno la possibilità di correre. Lo stop estivo è completamente diverso, necessitano 8-10 giorni per fare almeno 40 minuti di partita, poi si arriva progressivamente ai 90. Il modello del calcio in casa non si può riprodurre, però sapremo da dove sono partiti. Nei due-tre giorni successivi alla ripresa dell'attività potremo capire quanto avranno perso e quanto avrà influito questo riposo forzato a casa".