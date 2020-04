CALCIOMERCATO INTER ARTHUR / Il sogno del Barcellona continua ad essere Lautaro Martinez. Il bomber argentino - come ampiamente detto - è il nome in cima alla lista dei desideri del club spagnolo, che farà di tutto per riuscire a strapparlo all'Inter. La crisi economica, per via del coronavirus, di certo non aiuta la trattativa e ad oggi appare complicato capire se i nerazzurri accetteranno delle contropartite tecniche per cedere l'attaccante.

Sul tavolo degli scambi non finirà certamente Arthur.

Il nome del centrocampista, in questi ultimi giorni, è stato accostato all'Inter ma stando a quanto riportato da 'Mundo Deportivo', il Barcellona non avrebbe alcuna intenzione di cedere il brasiliano ed è pronto a respingere ogni tipo di offerta. Su Arthur si registrano, inoltre, anche gli interessi da parte dele di diversi club di

