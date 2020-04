EMERGENZA CORONAVIRUS BERGOMI / L'emergenza coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio, che in questi ultimi giorni sta cercando di programmare il rientro in campo, ma non per tutti.

Stando a quanto rivelato da Bergomi - nel corso di un intervento a 'Sky Sport' - infatti le giovanili non dovrebbero concludere questa stagione: "Ci hanno già detto che per il calcio a livello giovanile è tutto finito - ammette l'ex difensore dell'Inter - E' giusto così perché non cambia niente vincere un campionato Primavera".

Fabio Caressa ha inoltre aggiunto: "Le Primavere dei grandi club sono in preallarme perché in caso di necessità potrebbero essere aggregate alle prime squadre"

