ITALIA GERMANIA CARESSA / Nel corso dell'intervento a Sky Sport dei quattro capitani, Totti, Zanetti, Maldini e Del Piero, Fabio Caressa ha svelato un simpatico aneddoto in occasione di Italia-Germania, semifinale del Mondiale 2006: "Non potevamo fumare, ma tra il 90esimo e i supplementari io e Bergomi ci siamo abbassati in tribuna stampa a fumare una sigaretta di nascosto.

Uno steward ci ha beccato e ci ha rimproverato: 'No smoking'. Gli ho risposto: ci stiamo giocando una finale, non mi devi rompere i co****ni'. Alla fine il cronista portoghese mi disse che ero andato in onda insieme a lui".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI