CALCIOMERCATO INTER GODIN / Diego Godin rimane una delle note stonate della stagione dell'Inter. Arrivato a parametro zero dall'Atletico Madrid, il difensore uruguaiano non è riuscito ad imporsi nella retroguardia nerazzurra, faticando molto nel sistema a 3 messo a punto da Conte.

José Oscar, exe suocero di Godin, ha parlato di lui ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'.

Ecco le sue parole: "Con Diego abbiamo parlato di come sia cambiata la Serie A e sicuramente lui mi ha detto che non ha fatto tutti i minuti e le prestazioni che si sarebbe aspettato. Dopo gli anni a Madrid e in nazionale ha ampiamente dimostrato chi è. Io però gli ho detto di non stare ad ascoltare le voci e di stringere i denti. Io credo che lui se trova fiducia resta uno dei migliori centrali del campionato. Se deve rimanere? Assolutamente sì. Per me se rimane può essere un elemento chiave della lotta per lo scudetto per l’Inter e farà ricredere tutti".

