INTER LUKAKU / Romelu Lukaku, attaccante belga dell'Inter, protagonista sui social. L'ex Manchester United ha intrattenuto i suoi followers con una diretta Instagram, ribadendo ancora una volta il proprio amore verso i colori nerazzurri: ''L'Italia è un bellissimo paese, sono contento di essere qui! Mio fratello me ne ha parlato bene e sono contento di aver scelto questo paese. Se sto pensando di lasciare l'Inter? No, sei pazzo? Amo stare qui!”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Ecco le altre parole: ''Dopo la quarantena andrò ad allenarmi, sarà questa la prima cosa che farò.

Giocatore africano preferito?Migliore gol? Uno contro il Chelsea in FA Cup, ma soprattutto il primo che ho segnato in tutta la mia carriera!”.

Il siparietto con Brozovic: “Sei brutto!”. E Lukaku risponde: “Io sarò brutto, ma sono molto più bello di te. Ora con questi capelli non va bene, devi rasarti come me!”. Poi gli fa i complimenti: “Lo dico sempre, per me è uno dei top il nostro Brozo!”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Conte trema | L'annuncio dall'Argentina: ''Lautaro andrà al Barcellona''

Inter, Lukaku 'frecciata' alla Juve: "In Italia volevo solo i nerazzurri"