CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Non solo Mertens. In estate il Napoli rischia di perdere altri big, tra cui Kalidou Koulibaly: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il centrale senegalese potrebbe lasciare la Serie A al termine della stagione ma l'emergenza coronavirus è destinata ad avere un peso cruciale nell'eventuale partenza.

Difficilmente il club azzurro riuscirà ad incassare irichiesti prima della pandemia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Ci sono due indizi che fanno pensare ad un imminente addio di Koulibaly. Come riportato dalla rosea, il Napoli ha già acquistato Rrahmani dall'Hellas Verona ed è ad un passo dal rinnovo di Maksimovic: due aspetti fondamentali che potrebbero suonare come conferma. Il contratto di Koulibaly è in scadenza nel 2023, comunque, non mette alcun tipo di fretta: non ci sono rischi di svincoli, il Napoli potrà pensare di cedere il suo pezzo pregiato al miglior offerente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, svolta Insigne: Ultime di CM.IT

Napoli, la Premier League chiama Mertens: tre big sfidano l'Inter