CALCIOMERCATO BARCELLONA PSG NEYMAR GRIEZMANN / Nonostante lo stop prolungato al calcio giocato e i probabili problemi finanziari per numerose società che ci saranno dopo l'emergenza coronavirus, si preannuncia un calciomercato scoppiettante, dove i colpi di altissimo livello non mancheranno. Tra le società più attive il Barcellona, che come noto insegue grandissimi colpi specialmente in attacco, da Lautaro Martinez a Neymar.

Calciomercato Barcellona, Neymar più lontano: 'colpa' di Griezmann

In particolare il brasiliano è un vecchio pallino del club blaugrana. Dalle parti del Camp Nou, 'O Ney' non è mai stato dimenticato e l'intenzione è quello di riprenderselo, dopo la cessione di tre stagioni fa al Psg.

I catalani insistono e sperano di convincere il club francese ad abbassare le pretese daipagati nel, a causa della già citata crisi economica in arrivo. Ma secondo 'Don Balon' ci sarebbe un ostacolo consistente in casa Barça all'operazione. Si tratta di Antoine, che nonostante abbia ricevuto numerose offerte, tra cui una del(pronta, si dice, un'offerta da addirittura), non pare intenzionato a dire addio. La permanenza del francese, da un punto di vista numerico ed economico, renderebbe dunque impossibile l'assalto a Neymar.

