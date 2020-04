JUVENTUS POGBA / Paul Pogba scalda i motori. Il centrocampista francese del Manchester United, oggetto del desiderio di Juventus e Real Madrid, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale dei 'Red Devils' parlando del suo recupero dal brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde di gioco da diverso tempo.

Ecco un breve passaggio dell'intervista che verrà pubblicata integralmente domani sera. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Ecco le sue parole: "Le settimane trascorse fuori dal campo sono state frustranti, non mi era mai successa una cosa del genere in carriera. Era all'inizio di questa stagione e ci ho giocato su poi quando mi sono fermato, ho scoperto di avere una frattura. Sono stato costretto a usare un gesso, ma alla fine posso dire che è andata bene. L'intervento? Ho sentito di nuovo dolore quindi abbiamo dovuto optare per l'operazione. Mi sto già allenando e toccando la palla ora sono più affamato che mai e non vedo l'ora di riprendere a giocare".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, non solo la Juventus: un'altra big di Serie A su Pogba

Juventus, da Pogba e Icardi a Ronaldo | Il calciomercato post emergenza Coronavirus