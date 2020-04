Calciomercato Juventus, corsa a tre per il dopo Alex Sandro

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO TELLES / La Juventus effettuerà operazioni di calciomercato in vari reparti. Paratici valuta le opportunità, soprattutto sulle fasce difensive, dove non è da escludere un addio di Alex Sandro.

Per sostituire il brasiliano in caso di partenza, secondo 'Tuttosport' il nome in cima alla lista è quello di, ma preoccupa la possibilità che ilspari particolarmente alto per l'ex. In seconda fila, ci sarebbero i nomi di, altri vecchi pallini della dirigenza bianconera.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, contatto con Mendes: torna al fianco di CR7

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: via libera di Zidane