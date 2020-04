SONDAGGIO CALCIOMERCATO TONALI / Giovani talenti crescono nel calcio italiano: da Chiesa a Tonali, passando per Castrovilli e Kean, non mancano calciatori verdi nel mirino delle big del nostro campionato.

I loro nomi alimenteranno il prossimo calciomercato e così Calciomercato.it ha chiesto qual è il giovane già pronto per il grande salto in un top club: il 53,6% ha indicato il talento del Brescia come già in grado di ambire ad una grande squadra. A seguire Federico Chiesa con il 24,5% di preferenze, mentreè scelto dal 14,5% di chi ha risposto al nostro sondaggio su Twitter. In coda, votato dal 7,3%.